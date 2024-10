Com decisão de Gilmar, Zé Dirceu tem condenações da Lava Jato anuladas

Vinícius Santos com informações do g1

José Dirceu, político conhecido por sua atuação no governo Lula, teve suas condenações anuladas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro Gilmar Mendes estendeu os efeitos da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, afirmando que sua imparcialidade em processos relacionados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprometeu o direito de Dirceu a um julgamento justo.

As condenações que foram anuladas resultaram em uma pena total superior a 23 anos, com acusações de corrupção e lavagem de dinheiro vinculadas a esquemas de corrupção na Petrobras. Com a decisão, Dirceu agora pode concorrer a cargos eletivos, incluindo a função de deputado federal, cargo que ocupou de 1991 a 2005, até sua cassação devido ao escândalo do mensalão.

Gilmar Mendes enfatizou que a falta de isenção do ex-juiz Sergio Moro impactou diretamente o processo judicial enfrentado por Dirceu, invalidando atos processuais assinados por Moro em ações que o envolviam.

