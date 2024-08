Especialistas debatem futuro da insolvência empresarial em Seminário na Capital

Os desafios e o futuro da recuperação judicial no Brasil foram temas do 1º Seminário de Insolvência Empresarial em Mato Grosso do Sul, realizado em Campo Grande na última quinta-feira (15), no Plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O evento foi realizado em parceria do Instituto Brasileiro da Insolvência (IBAJUD) com o TJMS. O encontro reuniu um seleto grupo de especialistas, acadêmicos e profissionais de destaque no Direito Empresarial e Falimentar.

Foram apresentados quatro painéis, com os temas: desafios da recuperação judicial do produtor rural na visão dos advogados; passado, presente e futuro da insolvência na ótica da experiência; presente e futuro da recuperação judicial do produtor rural na visão de advogados; e a recuperação judicial do produtor rural na ótica multidisciplinar.

O seminário foi prestigiado com uma aula magna proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Dias de Moura Ribeiro, abrindo o painel que tratou das perspectivas futuras sobre a insolvência.

O evento contou com a participação de diversas autoridades jurídicas do Estado, como os juízes José Henrique Neiva (Campo Grande), Márcio Rogério Alves (Três Lagoas) e César de Souza Lima (Dourados), além do promotor Ronaldo Vieira Francisco, do Ministério Público Estadual de Mato Grosso Sul (MPMS). Os participantes também assistiram a uma aula ministrada pelo renomado jurista Newton de Lucca, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

O seminário

O 1º Seminário de Insolvência Empresarial é uma iniciativa do IBAJUD, que reúne renomados especialistas, acadêmicos e profissionais da área para um diálogo produtivo sobre o setor. Planejado para ocorrer em diversas regiões do Brasil, em parceria com os tribunais regionais, o evento tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e discutir as últimas tendências e práticas emergentes da recuperação e falência corporativa em todo o país.

