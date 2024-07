Governo federal libera R$ 137,6 milhões para combater incêndios no Pantanal

O governo federal publicou na última sexta-feira (12), a publicação de uma Medida Provisória de Crédito Extraordinário no valor de R$ 137,6 milhões. A medida visa combater os focos de incêndio no Pantanal e enfrentar a escassez hídrica na região.

Do montante total, R$ 72,3 milhões serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para ações de combate aos incêndios florestais. Esses recursos serão aplicados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As ações incluem a contratação de brigadistas, aquisição de equipamentos de proteção individual e de combate, além do apoio às Unidades de Conservação (UCs) e seus arredores.

Além disso, R$ 59,7 milhões serão alocados para o Ministério da Defesa (MD). Este valor será utilizado para apoiar as Forças Armadas na aquisição de bens de consumo e de investimento, contratação de serviços, e demais necessidades operacionais. A verba também cobre atividades de comando e controle, logística, e apoio com aeronaves e embarcações na região do Pantanal.

Por fim, R$ 5,7 milhões serão destinados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Estes recursos serão utilizados para cobrir despesas com a mobilização da Polícia Federal e da Força Nacional no combate aos incêndios e na gestão da escassez hídrica.

