Homem que recebeu R$ 131 milhões por engano do banco pede indenização

O motorista autônomo Antônio Pereira do Nascimento, de 59 anos, que virou notícia em 2023 após um banco depositar mais de R$ 131 milhões em sua conta por engano e ele comunicar a falha de imediato, resolveu processar a instituição financeira que cometeu o erro.

Na ação, o motorista alega que, além da exposição midiática nacional e internacional, ele foi vítima de pressão psicológica do gerente do banco, sofreu abalos emocionais, constrangimentos e teve a tarifa da conta alterada, de forma unilateral, devido ao alto valor depositado em sua conta, alterando a categoria da conta para “Select”.

“Inicialmente, ao ser informado sobre o erro, o autor ficou extremamente assustado e preocupado com as possíveis consequências da apropriação involuntária de um valor tão alto. (…) Ao informar ao banco réu sobre o ocorrido, foi pressionado, ameaçado e coagido a devolver o dinheiro de forma imediata, sendo tratado como um bandido naquele momento”, alegou o motorista em sua ação.

Antônio pede 10% do valor como “recompensa” e uma indenização de R$ 150 mil por danos morais que vieram a surgir devido ao erro da instituição.

O processo tramita na 6ª Vara Cível de Palmas, e o motorista pede 10% do valor de R$ 131.870.227 por ter descoberto o erro e devolvido toda a quantia, além de mais R$ 150 mil de indenização por danos morais.

