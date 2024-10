Investigação sobre morte de motoqueiro que bateu em carreta no Indubrasil é arquivada

A Justiça, a pedido da Polícia Civil e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), deve arquivar a investigação sobre a morte de Eronil Carvalho de Assis, de 60 anos. O motociclista faleceu em um acidente com uma carreta na noite de 5 de julho de 2024, por volta das 19h15, na BR-262, na região do Indubrasil, em Campo Grande.

Dinâmica do Acidente - Conforme as investigações, Eronil estava conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR150 na rodovia BR-262, no sentido Campo Grande/Terenos, quando colidiu na traseira de uma carreta Mercedes Benz LS 1935, que estava estacionada no lado direito da via. Os peritos concluíram que a colisão ocorreu devido à falta de reação do motociclista às condições de tráfego à sua frente, resultando em lesões que levaram à sua morte.

Conclusões - O delegado Wilton Vilas Boas de Paula, da 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, informou que não há evidências de que o motorista da carreta tenha causado o acidente. Ele determinou que os autos fossem enviados ao Judiciário e ao MP, sugerindo o arquivamento do caso.

O MPMS concordou com a análise, e a promotora Luciana do Amaral Rabelo, da 20ª Promotoria de Justiça, solicitou o arquivamento, conforme o artigo 18 do Código de Processo Penal.

Saiba Mais Polícia Motociclista morto em acidente no Indubrasil atingiu carreta estacionada

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Motociclista morto em acidente no Indubrasil atingiu carreta estacionada

Deixe seu Comentário

Leia Também