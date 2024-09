'JP', alvo da Operação Ormetà, pede à Justiça para viajar de férias a São Paulo

Paulo Henrique Malaquias de Souza, conhecido como “JP”, que foi preso durante as investigações da Operação Ormetá — que mirou o grupo criminoso liderado por Jamil Name Filho, o “Jamilzinho”, em Mato Grosso do Sul — solicitou à Justiça autorização para realizar uma viagem de férias para o interior de São Paulo. Malaquias responde a acusações relacionadas a envolvimento com grupo armado, mas segue em liberdade.

A defesa de Malaquias alega que ele tem cumprido todas as determinações judiciais sem falhas e que já teve outros pedidos de ausência da comarca concedidos e cumpridos corretamente. Agora, ele deseja realizar uma viagem de férias de nove dias, sendo dois dias de deslocamento e sete dias de hospedagem, prevista para o mês de outubro deste ano.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), autor da ação contra o grupo de “Jamilzinho”, manifestou-se favorável ao pedido, não se opondo à viagem e solicitando que a Justiça autorize o passeio. A decisão sobre a autorização ainda está pendente e será avaliada pelo Judiciário.

