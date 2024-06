Juíza permite novas manifestações após 'apagar' sentença contra Kayatt

A juíza Sabrina Rocha Margarido João, da 2ª Vara Cível, abriu um novo prazo para manifestações das partes envolvidas na ação por improbidade administrativa contra Flávio Esgaib Kayatt, ex-prefeito de Ponta Porã e atual conselheiro do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul). Decisão vem após o 'sumiço' de uma sentença anterior que condenou Kayatt.

Ele foi anteriormente condenado por improbidade administrativa, o que resultaria na perda de seu cargo público (conselheiro) e na suspensão de seus direitos políticos. No entanto, essa sentença foi 'apagada', e agora a juíza está dando a ambas as partes a oportunidade de se manifestarem novamente.

De acordo com o despacho da juíza, "Torno sem efeito os atos posteriores à sentença já excluída dos autos, devendo as partes serem intimadas para eventual manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias."

A juíza aguarda as manifestações das partes antes de prosseguir com novas determinações.

