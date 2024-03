A Justiça marcou o julgamento de Victor Hugo de Matos Rech, conhecido como 'Vitinho do Carandiru', acusado de um assassinato brutal, para o dia 23 de abril de 2024, às 8 horas, em Campo Grande.

Victor Hugo enfrentará o Júri Popular por ter sido acusado de matar Mikael Douglas Sobrinho, de 22 anos, de forma cruel e com requintes de crueldade. As acusações incluem homicídio triplamente qualificado, sendo o motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

O corpo de Mikael foi encontrado carbonizado, com algemas nas mãos e marcas de tiros na calçada da rua Marques de Herval, Bairro Nova Lima, na madrugada de 5 de outubro de 2022. A vítima também apresentava perfurações de tiros no ombro. 'Vitinho do Carandiru' confessou ter asfixiado Mikael antes de atear fogo ao corpo enquanto ainda estava vivo.

O processo segue em sigilo, com poucos detalhes obtidos pelo JD1 através do diário de justiça do TJMS. O conselho de sentença será responsável por determinar o destino do réu.

Circulação de vídeo nas redes sociais - após o crime, nas redes sociais, um vídeo supostamente gravado pelos responsáveis pelo homicídio de Mikael Douglas Sobrinho começou a circular.

O vídeo não apresenta o momento exato do disparo, assista:

