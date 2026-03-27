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Justiça

Júri inédito em Paraíso das Águas condena homem a 21 anos de prisão

O crime aconteceu em 2023 e a pena começa a ser cumprida imediatamente

27 março 2026 - 12h50Sarah Chaves

O primeiro júri da história de Paraíso das Águas terminou com a condenação de um homem a 21 anos de prisão por matar outro morador da cidade. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (26), no plenário da Câmara Municipal, e durou cerca de oito horas.

Durante a sessão, o Ministério Público apresentou provas e sustentou que o crime foi cometido com agravantes, o que pesou na decisão dos jurados. O promotor Thiago Barile Galvão de França também destacou que o réu ficou mais de um ano foragido antes de responder ao processo em liberdade.

Além da pena de prisão, a Justiça determinou que o condenado pague R$ 50 mil de indenização por danos morais à família da vítima. O juiz Sílvio César Prado mandou que a pena comece a ser cumprida imediatamente.

Para o Ministério Público, esse primeiro júri marca um passo importante para a cidade, que é a mais nova de Mato Grosso do Sul, criada em 2013, e reforça a atuação da Justiça no município.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 6 de junho de 2023, no bairro Sonho Meu II. Segundo as investigações, a vítima foi chamada pelo nome na porta de casa e, ao sair para ver quem era, acabou baleada no abdômen.

Ela chegou a ser atendida na cidade, depois transferida para Chapadão do Sul e, em seguida, levada para Campo Grande, mas não resistiu e morreu dentro da ambulância, na BR-060.

Câmeras de segurança ajudaram a identificar o veículo usado no crime, uma caminhonete Nissan Frontier cinza e sem capô. A Polícia Civil chegou ao suspeito após buscas em um assentamento, onde armas foram encontradas na propriedade dele.

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