Justiça condena acusado de matar garagista e ocultar cadáver a 25 anos de prisão

Vitor Hugo de Oliveira Afonso foi condenado pela Justiça de Campo Grande, acusado de matar Carlos Reis Medeiros de Jesus, o "Alma", um garagista e agiota de 52 anos. A sentença foi proferida ontem, quarta-feira, 26 de junho.

Segundo a decisão judicial, Vitor Hugo foi condenado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado. A pena totaliza 25 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 46 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento da pena será fechado.

O corpo de Carlos Reis Medeiros de Jesus não foi encontrado até o momento. Vitor Hugo de Oliveira Afonso está preso há mais de um ano e meio e permanecerá encarcerado.

Outros dois réus, Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como "Especialista", e Kelison Kauan da Silva, vulgo "Jamaica", ainda aguardam julgamento. Thiago foi detido na Bolívia e sua extradição está em processo, enquanto Kelison permanece foragido.

A sentença de condenação ainda cabe recurso.

Acusação - Conforme a acusação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), Vitor Hugo teria cometido o crime por motivo torpe, utilizando-se de um recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele é acusado de disparar uma arma de fogo contra Carlos Reis Medeiros de Jesus sem lhe dar chance de reação. O desaparecimento de Carlos Reis ocorreu em 30 de novembro de 2021.

