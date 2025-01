Justiça Itinerante retoma atendimentos em Campo Grande a partir de segunda-feira

A Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) voltará a percorrer os bairros de Campo Grande a partir da próxima segunda-feira (13).

Em 2025, o serviço gratuito atenderá 18 regiões da Capital, incluindo o Bairro Nova Bahia, que passa a integrar o roteiro pela primeira vez.

As duas unidades móveis atenderão a população de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30, em dois endereços diferentes por dia.

O calendário completo do primeiro semestre já foi disponibilizado e pode ser consultado por aqui. Informações adicionais também estão disponíveis pelos telefones (67) 3314-5503 e (67) 3314-5510, ou pelo WhatsApp no número (67) 99822-0560.

O Bairro Santo Amaro será o primeiro a receber o ônibus. O veículo ficará estacionado na Rua Ministro José Linhares, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na terça-feira, 14 de janeiro, as unidades atenderão:

Unidade I: Jardim Noroeste, na Rua Indianápolis (esquina com Rua Panamá), em frente ao Ceinf.

Unidade II: Nova Lima, na Rua Ida Baís, em frente ao Centro de Saúde São Francisco.

Já na quarta-feira (15):

Unidade I: Piratininga, na Rua Dona Carlota, em frente à Escola Municipal Professor Adair de Oliveira.

Unidade II: Dom Antônio Barbosa, na Rua Lúcia dos Santos, em frente à Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli.

Na quinta-feira (16):

Unidade I: Universitário, na Avenida Guaicurus (esquina com Rua Marques de Olinda), em frente à UPA.

Unidade II: Aero Rancho, na praça localizada na Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao).

