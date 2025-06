JD1TV: Imagem de Nossa Senhora de Fátima fica intacta após casa ser destruída pelo fogo na Capital

Uma imagem, de Nossa Senhora de Fátima, permaneceu intacta no canto de uma parede após a casa pegar fogo. O caso chamou a atenção dos militares do Corpo de Bombeiros durante a tarde desta sexta-feira (13), na Rua Buarque de Macedo, no Bairro Tijuca, em Campo Grande.

Conforme a publicação feita no Instagram da corporação, a foto da santa estava em uma estante, localizada em um dos cômodos do imóvel, que foi completamente destruído pelo fogo.

Após o controle das chamas, a imagem foi avistada e chamou a atenção, causando ainda comoção por conta da representatividade, uma vez que ela foi a única a permanecer inteira em meio às perdas materiais.

"Esse tipo de achado costuma trazer conforto e esperança para quem enfrenta momentos tão difíceis", disse o Corpo de Bombeiros na publicação.

