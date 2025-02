Justiça mantém prisão de suspeitos de homicídio cruel no bairro Mata do Jacinto

Nesta quinta-feira (13), a Justiça decretou a prisão preventiva de quatro homens acusados de matar e ocultar o corpo de Emílio Vilalba, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Gabriel Morinigo Coutinho, de 23 anos, Maurício de Castro Velasquez, de 29 anos, João Vitor Pereira Ribeiro, de 20 anos, e Ronaldo da Silva Santos, de 23 anos, são os suspeitos do crime.

Emílio Vilalba foi asfixiado, enterrado em uma cova rasa e teve o corpo queimado em um terreno de uma residência. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de terça-feira (11), já em estado de decomposição e com forte odor. A prisão dos acusados foi determinada pelo juiz Valter Tadeu Carvalho, que justificou a decisão pela gravidade do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública.

Os acusados responderão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e tráfico de drogas. A prisão ocorreu logo após a descoberta do corpo e as investigações, conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, indicam que o crime teria ocorrido entre os dias 8 e 9 de fevereiro, durante a madrugada.

Menor envolvido

Além dos adultos, um adolescente de 16 anos também foi apreendido, suspeito de envolvimento no crime. O menor, que tem um tratamento legal diferente dos maiores, teria confessado o crime, mas a Polícia Civil não acredita nessa versão, considerando que ele possa ter assumido a culpa para proteger os acusados maiores. A investigação segue em andamento, e ainda não se sabe se o adolescente foi liberado da medida.

