AGORA: Corpo é encontrado queimado e soterrado em casa na Mata do Jacinto

O corpo, possivelmente de um homem, ainda não identificado, foi encontrado queimado e parcialmente soterrado nos fundos de uma residência, na Mata do Jacinto, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (11).

Informações apuradas pelo JD1 Notícias no local com as autoridades, apontam que um morador é quem encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar. Na residência, também estava outra testemunha, levada para a delegacia.

Outras pessoas chegaram a dizer que a vítima teria sido esfaqueada, no entanto, nada foi confirmado pelas autoridades.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para trabalhar no local, mas a perícia teve bastante dificuldade para entender o contexto da morte, pois não dava para precisar o tempo que o cadáver estava naquela situação, nem mesmo se havia ferimentos.

A única informação, confirmada previamente, é que ele foi queimado. "Tinha um pedaço aqui e outro lá", comentou uma autoridade.

A 3° Delegacia de Polícia Civil, DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e equipes da Polícia Militar estão em diligências para tentar localizar a proprietária da residência, que é esposa da vítima, que não foi localizada no início dos trabalhos.

Somente o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) vai conseguir determinar as causas da morte da vítima.

