Justiça ordena entrega de veículo penhorado por Paula Thomaz para indenizar Glória Perez

Saiba Mais Geral Glória Perez lamenta 32 anos da morte de Daniella Perez, assassinada em 1992

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Paula Nogueira Peixoto, anteriormente conhecida como Paula Thomaz, localize e entregue um Chevrolet Spin penhorado, parte da execução de sentença para indenizar a escritora Glória Perez.

A indenização, avaliada em 250 salários mínimos, aproximadamente R$ 303 mil, é referente à condenação por danos morais decorrente do assassinato da atriz Daniella Perez, filha de Glória, em 1992.

O veículo, que deveria ser usado para abater parte da dívida, não foi encontrado, nem mesmo pelo oficial de justiça.

A Justiça intimou Paula a informar o paradeiro do automóvel. Caso contrário, ela poderá enfrentar penalidades legais.

Apurações indicam que o carro estaria registrado no nome de Sérgio Peixoto, atual marido de Paula. Como o casal está casado há mais de dez anos, os bens adquiridos por ele durante a união podem ser considerados parte do patrimônio comum, o que agrava a situação.

Em 2022, o Ministério Público havia recomendado o encerramento do processo, argumentando que Paula não possuía bens em seu nome. Entretanto, a defesa de Glória Perez recorreu, e o caso foi reaberto. A ação continua na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde Glória busca garantir o pagamento da indenização.

Enquanto o paradeiro do veículo permanece incerto, a autora segue determinada a obter justiça pela memória de sua filha.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Glória Perez lamenta 32 anos da morte de Daniella Perez, assassinada em 1992

Deixe seu Comentário

Leia Também