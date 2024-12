Glória Perez lamenta 32 anos da morte de Daniella Perez, assassinada em 1992

A autora e roteirista Glória Perez fez um desabafo em suas redes sociais, neste sábado (28), lembrando os 32 anos da morte de sua filha, a atriz Daniella Perez.

A jovem foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992, pelo também ator Guilherme de Pádua e sua ex-esposa, Paula Thomaz.

Em um post no Instagram, Glória compartilhou uma sequência de fotos de Daniella e escreveu: “28/12/92. Não, o tempo não ameniza nada”.

A autora estava escrevendo a novela "De Corpo e Alma" na época do crime, e Daniella interpretava a personagem Yasmin, uma das protagonistas. Na época, a atriz estava em ascensão na carreira, sendo considerada uma das grandes promessas da televisão e era chamada de "namoradinha do Brasil".

O crime aconteceu quando Daniella contracenava com Guilherme de Pádua na novela. De acordo com as investigações, o assassinato foi motivado por inveja e ressentimento, já que ele buscava mais destaque para o seu personagem na trama.

O ator, na data do crime, abordou a atriz após as gravações e a obrigou a entrar no carro, onde Paula Thomaz a conduziu até o local do crime. Daniella recebeu 18 punhaladas e não resistiu. A arma do crime nunca foi encontrada.

Após o crime, Pádua confessou o assassinato. O casal foi condenado em júri popular. Guilherme recebeu uma pena de 19 anos de prisão, enquanto Paula foi sentenciada a 18 anos e 6 meses.

No entanto, Paula mudou de nome e está em liberdade. Já Guilherme faleceu em 2022, vítima de um infarto.

O assassinato de atriz foi retratado no documentário "Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez", produzido pela Max.

