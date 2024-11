Justiça promove e transfere juízes em Mato Grosso do Sul

Vinícius Santos com informações do TJMS

Nesta quarta-feira (27), os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça realizaram uma sessão administrativa para decidir sobre quatro concursos de promoção e remoção de juízes de 1ª instância. As mudanças seguiram os critérios de merecimento e antiguidade.

Pelo critério de merecimento, o juiz Ricardo Adelino Suaid, da comarca de Glória de Dourados, de Primeira Entrância, foi promovido para a Vara Criminal da comarca de Amambai, de Segunda Entrância.

No critério de antiguidade, a juíza Fernanda Giacobo, da comarca de Nioaque, de Primeira Entrância, foi promovida para a comarca de Iguatemi, de Segunda Entrância.

Também foram aprovadas duas remoções. A juíza Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira, que atua na 2ª Vara Cível da comarca de Nova Andradina, foi removida para a 2ª Vara Cível da mesma comarca, seguindo o critério de antiguidade. Pelo critério de merecimento, a juíza Vânia de Paula Arantes foi transferida da 4ª Vara Cível da comarca de Campo Grande para a 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, também em Campo Grande.

