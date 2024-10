Ministério Público investiga licitações em Sidrolândia

A 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia, sob a liderança da promotora Bianka Machado Arruda Mendes, investiga possíveis irregularidades em licitações realizadas pelo município. Três são foco dos inquéritos civis, que tramitam em sigilo:

1. Inquérito Civil nº 06.2024.00000104-5: apura irregularidades na Carta Convite nº 05/2022, Licitação nº 061/2022, para a revitalização da Praça Triângulo;

2. Inquérito Civil nº 06.2024.00000105-6: analisa a Carta Convite nº 020/2022, voltada à manutenção do cemitério municipal;

3. Inquérito Civil nº 06.2024.00000110-1: investiga a Licitação nº 196/2022, tomada de preço nº 04/2022, relacionada à restauração da pavimentação da Avenida Aquidaban.

Operação Tromper

Em paralelo às investigações das licitações, a promotora Mendes lidera a Operação Tromper, voltada ao combate da corrupção na administração municipal. Em abril, a terceira fase da operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

Nesta fase, foram cumpridos oito mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. As apurações indicam um esquema de fraudes em licitações e pagamento de propinas que envolveria contratos irregulares somando R$ 15 milhões, segundo o GECOC.

Mudança de Governo

As investigações ocorrem em meio à transição de governo municipal, que foi marcada por denúncias de corrupção contra integrantes da atual gestão. A prefeita Vanda Camilo (PP) foi derrotada nas urnas por Rodrigo Basso (PL), produtor rural que conquistou apoio expressivo durante a campanha. Basso recebeu 61,27% dos votos válidos, totalizando 16.364 votos, enquanto Camilo obteve 38,21%, com 10.206 votos.

A derrota de Camilo foi possivelmente influenciada por acusações contra seu genro, Claudinho Serra, ex-secretário de Fazenda de Sidrolândia, investigado por peculato e corrupção, o que resultou em sua prisão neste ano.

