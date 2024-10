Ministério Público mira contratos de obras em Ladário

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação contra o Município de Ladário para apurar irregularidades nas obras relacionadas à Dispensa nº 21/2024, ao Processo nº 963/2024 e ao Contrato Administrativo nº 119/2023. As contratações foram realizadas com as empresas Santos e Engenharia Projetos e Construções LTDA e Promicon Projetos Manutenção Industrial e Construções LTDA.

A investigação é conduzida pelo promotor Luciano Bordignon Conte, sob o Inquérito Civil nº 06.2024.00000900-4. Este inquérito tramita em sigilo, com foco na análise das contratações realizadas por meio de dispensa de licitação.

Informações sucintas sobre o andamento do caso têm sido divulgadas por meio do Diário Oficial do MPMS.

