Moraes determina que Lessa seja monitorado em Tremembé

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo monitore todas as comunicações, verbais ou escritas, do ex-policial militar Ronnie Lessa.

Preso desde 2019, Lessa é réu confesso do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, e será transferido da Penitenciária Federal de Campo Grande para o Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo.

Moraes determinou que o ex-policial militar seja monitorando permanentemente, inclusive “nos momentos de visita de familiares e de atendimento advocatício”.

Decisões que autorizam o monitoramento das comunicações com o advogado costumam ser criticadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no entanto, Moraes sustenta que a medida é permitida pela legislação em vigor e se justifica “em razão das peculiaridades do caso concreto”.

