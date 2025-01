Motorista de app preso por mortes de adolescentes pede liberdade novamente

George Edilton Dantas Gomes, motorista de aplicativo acusado de auxiliar na fuga dos assassinos de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, ambos de 13 anos, busca novamente sua liberdade através de um pedido de habeas corpus. O crime aconteceu em maio de 2024, no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande.

Gomes está preso preventivamente desde 07 de maio de 2024, após ser detido em flagrante. Ele é um dos cinco acusados pelo crime e já teve outros pedidos de liberdade negados pela justiça.

A defesa alega que a prisão de Gomes se baseia apenas em "suposições" e que não há provas concretas que o conectem ao crime. Afirma que Gomes é inocente e que colaborou com a polícia desde o início das investigações.

A defesa utiliza os seguintes argumentos para pedir a liberdade de Gomes:

- Gomes é motorista de aplicativo e estava trabalhando no dia do crime. Ele afirma que recebeu uma chamada para uma corrida e que não sabia do plano dos criminosos.

- O depoimento do outro acusado, Nicolas Inácio Souza da Silva, que incriminou Gomes, foi obtido sob tortura e sem a presença de um advogado. Nicolas retratou essa acusação durante seu interrogatório judicial, afirmando que não conhecia Gomes e que ele não teve qualquer participação no crime.

- A investigação policial foi "precária" e se baseou em "suposições", em vez de provas concretas. A defesa aponta que o delegado responsável pelo caso, Leandro Costa De Lacerda Azevedo, sequer participou das investigações.

- Gomes colaborou com a polícia durante a investigação, inclusive permitindo acesso ao seu celular. Ele não tem antecedentes criminais e sempre trabalhou de forma honesta.

- A prisão preventiva de Gomes é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. A defesa argumenta que ele não representa risco à sociedade e que pode responder ao processo em liberdade.



O pedido de habeas corpus será analisado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A decisão definirá se George Edilton Dantas Gomes poderá aguardar o julgamento em liberdade ou se permanecerá preso preventivamente.

