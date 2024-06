MP quer júri popular para acusados de homicídio em presídio de Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 21ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, solicitou que Higor Eduardo Franco, Talisson da Silva Nascimento e Vandelson Britez Machado sejam levados a júri popular pelo homicídio de Célio Aparecido da Silva Santos, 33 anos. O crime ocorreu na manhã do dia 13 de outubro de 2023, dentro da cela 03, ala solário disciplinar, pavilhão 2, do Instituto Penal de Campo Grande.

De acordo com o MPMS, os três acusados e a vítima estavam custodiados em regime fechado na mesma cela. Na ocasião, Higor, Talisson e Vandelson espancaram violentamente Célio Aparecido da Silva Santos com golpes contundentes. Em seguida, enforcaram a vítima e a penduraram amarrada pelo pescoço dentro da cela.

A promotoria afirmou que o crime foi motivado por inimizade, já que os acusados não aceitavam que Célio se autoidentificava como líder do local. O Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico apontou múltiplas lesões na vítima e confirmou asfixia como a causa da morte.

O MPMS pediu que os acusados sejam julgados por homicídio qualificado, considerando as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O caso será analisado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos.

