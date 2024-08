MP recomenda que partidos evitem adesivos eleitorais em carros de aplicativo

Vinícius Santos com informações do MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) emitiu recomendação para partidos políticos, coligações, candidatos e federações, alertando sobre a distribuição de adesivos de propaganda eleitoral a motoristas de aplicativos de transporte que atuam em Campo Grande. A recomendação, de caráter orientativo, foi assinada pelo Promotor de Justiça Eleitoral Nicolau Bacarji Júnior e divulgada nesta sexta-feira (16), data em que passa a ser liberada a propaganda eleitoral.

O objetivo da recomendação é evitar a prática de ilícitos eleitorais nas eleições de 2024. Além dos envolvidos na campanha, a orientação se estende às empresas de transporte por aplicativo que operam na Capital. Elas foram instruídas a notificar e esclarecer os motoristas cadastrados sobre a proibição de adesivar seus veículos com qualquer propaganda eleitoral, incluindo aqueles adesivos alusivos ao pleito.

A recomendação do MPMS está alinhada com as normas que regulam a propaganda eleitoral no país. Essas normas proíbem a veiculação de propaganda em táxis, motos de entregadores, veículos de transporte por aplicativo, ônibus, veículos de transporte alternativo, e veículos particulares que estejam prestando serviço a órgãos públicos.

O descumprimento da recomendação poderá resultar em multa ao responsável pela divulgação da propaganda, após notificação e comprovação, conforme prevê a Lei das Eleições.

