MPF pede a extradição de Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, da Espanha

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a extradição de Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas alvo de operação da Polícia Federal (PF) por envolvimento na fraude da varejista.

Logo após sair da empresa, Miguel Gutierrez se mudou para a Espanha, onde ele se encontrava no momento em que a operação foi deflagrada. Ele tem dupla cidadania espanhola, fator que pode vir a atrapalhar uma possível extradição.

No pedido, que foi obtido pelo portal Metrópoles, os procuradores afirmam que a extradição é necessária, já que caso ela não ocorra, ele poderia ser processado na Espanha, conforme as leis daquele país.

Para ser aprovado, o pedido deve ter sua legalidade analisada por autoridades espanholas.

