Novo app do TJMS facilita a vida de quem usa planos de saúde

Usuários de saúde suplementar no Mato Grosso do Sul agora têm à disposição novas ferramentas digitais para ajudar na resolução de conflitos e demandas de saúde sem precisar recorrer à judicialização. Essas ferramentas foram desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e estão disponíveis tanto no site do TJMS quanto no aplicativo móvel TJMS Mobile.

Inicialmente, em 16 de julho, os novos serviços digitais foram implementados para atender à saúde pública. Agora, foram estendidos para a saúde suplementar, que inclui planos e operadoras de saúde. Por meio dessa nova tecnologia, os usuários podem solicitar medicamentos, agendar consultas, e, se não encontrarem o que procuram nas opções disponíveis, podem descrever suas necessidades específicas na opção ‘Outros’. O TJMS garante que uma resposta sobre o andamento do pedido será enviada em até três dias úteis.

Além das solicitações regulares, a ferramenta também é útil para resolver conflitos, como solicitações de medicamentos não atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela saúde suplementar, pedidos de cirurgias, entre outros. Para isso, o Tribunal de Justiça treinou uma equipe de mediadores que ajudam a intermediar entre as partes, evitando que os casos cheguem à justiça.

Iniciativa faz parte dos esforços do presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, em promover a celeridade no atendimento ao cidadão e na prestação jurisdicional, direcionando recursos para melhorias como essas novas ferramentas digitais.

Como Acessar o Serviço

Os usuários interessados em utilizar o serviço podem acessar o site [TJMS](https://esaj.tjms.jus.br/petpg-complemento/abrirConciliacaoSaudeSuplementar.do) ou baixar o aplicativo 'TJMS Mobile' disponível na Play Store e na App Store. Após baixar o aplicativo, é necessário selecionar a opção ‘Serviços’ e, em seguida, clicar em ‘Pedido de Medicamentos’. As mesmas funcionalidades disponíveis no site também estão disponíveis no aplicativo, garantindo acessibilidade e praticidade para os usuários.

