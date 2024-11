"O Brasil não era assim", diz Barroso sobre ataque no STF e plano golpista

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou sobre o homem-bomba que jogou explosivos contra a Estátua da Justiça e se explodiu em frente à Corte e o plano golpista para assassinar presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes.

Barroso afirmou estar “preocupado” com as recentes “atitudes agressivas” presenciadas pelos brasileiros. “Estou sobretudo preocupado porque o Brasil não era assim”, afirmou o magistrado em conversa com jornalistas durante evento em São Paulo.

“O que aconteceu para a gente ter esse tipo de atitude de pessoas pensando em assassinar agentes públicos? De homem-bomba? Onde foi que nós perdemos a nossa alma afetuosa, alegre e irreverente para essa nova modalidade raivosa, agressiva, perigosa? Nós precisamos colocar esse gênio de volta na garrafa”, ponderou o ministro.

O ministro também afirmou que, na compreensão dele, a “segurança é uma preocupação”, e por esse motivo tem uma pessoa que cuida disso para ele. “Essa questão entrego à ele (segurança) e à Deus”, contou.

