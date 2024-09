Radialista, Fernando Moraes, pode ser novo vice na chapa do DC à Prefeitura

O partido Democracia Cristã recorreu da decisão que indeferiu a candidatura de João Faria ao cargo de vice-prefeito de Campo Grande na chapa de Ubirajara Martins. A Justiça Eleitoral rejeitou a candidatura de Faria devido a irregularidades na prestação de contas e à falta de quitação eleitoral, conforme indicado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Se o recurso não for aceito pela Justiça Eleitoral, o Democracia Cristã pretende substituir João Faria por Fernando Moraes, empresário e radialista, na chapa para a vice-prefeitura.

O partido informou: “Teremos candidatura a prefeito de qualquer forma”. O indeferimento da candidatura de João Faria também afetou a candidatura de Ubirajara Martins, pois a chapa é considerada indivisível conforme o artigo 91 do Código Eleitoral.

