Receita Federal detalha esquema de venda de sentenças na Justiça de MS

A Receita Federal do Brasil detalhou como funcionava o suposto esquema de corrupção na alta cúpula da Justiça Estadual em Mato Grosso do Sul (TJMS). A 'engenharia criminosa' foi alvo de operação nesta quinta-feira (24) da Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, com autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A ação mirou cinco desembargadores, advogados, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e filhos dessas autoridades. Denominada Operação Última Ratio, a ofensiva investiga possíveis crimes de corrupção relacionados à venda de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Escritórios de advocacia envolvidos no esquema obtinham vitórias em causas que abrangiam propriedades rurais milionárias. A operação também foi realizada nos escritórios de advocacia. Veja:

Como resultado da operação, o STJ afastou, por um prazo inicial de 180 dias, os seguintes desembargadores:

- Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJ-MS

- Vladimir Abreu da Silva

- Alexandre Aguiar Bastos

- Sideni Soncini Pimentel

- Marco José de Brito Rodrigues

Além disso, o conselheiro do TCE, Osmar Domingues Jeronymo, também foi afastado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também