Saiba em quais bairros a Justiça Itinerante atende nesta semana

A Justiça Itinerante atua nos bairros levando atendimento e orientação co serviços de ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros. O funcionamento é das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas

Não são atendidos casos como ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa)

Confira a Rota

Segunda (2/9)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: JD. Campo Belo - Rua Gualter Barbosa, s/n (esquina com a Rua Costa Rica), em frente à E.E. Ada Teixeira



Terça-feira (3/9)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Quarta-feira (4/9)

Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva



Quinta-feira (5/9)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça

