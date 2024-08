Sejusp firma contrato para locação de imóvel destinado à DECON em Campo Grande

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS), assinou um contrato para a locação de um imóvel destinado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON).

O contrato, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (01), estabelece um valor mensal de R$ 9.000,00, totalizando R$ 108.000,00 por ano. O imóvel está localizado na Rua Bahia, nº 1359, Bairro São Francisco, em Campo Grande. Possui uma área construída de 192,95 m² e encontra-se em bom estado de uso e conservação.

O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. A medida visa proporcionar uma estrutura adequada para a DECON, que atua na repressão aos crimes contra as relações de consumo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também