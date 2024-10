Sem culpado, Justiça arquiva caso de adolescente assassinado em Campo Grande

O processo criminal referente à morte do adolescente Sérgio Henrique Rios Hernoczki Correia, de 14 anos, ocorrida em 20 de janeiro de 2018, foi arquivado pela Justiça de Campo Grande. No caso, não há nenhum culpado ou condenação relacionada ao assassinato.

Sérgio Henrique foi baleado três vezes, possivelmente dentro de uma casa de shows localizada na Avenida Marajoara, no Jardim Centro Oeste. Welson Alexandre de Oliveira da Silva, conhecido como "Xande", foi acusado do crime e submetido a julgamento.

No entanto, ele foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Capital. Durante o julgamento, "Xande" negou ser o autor dos disparos e alegou não estar presente no local do crime. Ele afirmou que a responsabilidade pela morte recaía sobre uma pessoa conhecida como "Giló", que já estaria falecida.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) com o intuito de anular a sentença de absolvição, mas o recurso foi negado.

Os desembargadores avaliaram que a tese defensiva apresentada pelo Conselho de Sentença era razoável e que as provas apresentadas estavam de acordo com a realidade dos fatos. Assim, a defesa de "Xande" foi considerada compatível com as evidências coletadas.

Com a negativa do recurso, a absolvição de Welson Alexandre de Oliveira da Silva permanece em vigor, resultando na continuidade da falta de identificação do responsável pela morte de Sérgio Henrique.

Os dados processuais indicam que o processo foi remetido ao arquivado e as investigações sobre o crime não foram devolvidas à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

