TJ elege nova diretoria

Foram eleitos durante sessão nesta quarta-feira (16) os desembargadores que estarão à frente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) no biênio 2025/2026, com o desembargador Sideni Soncini Pimental escolhido para a Presidência; o desembargador Vladimir Abreu da Silva para a Vice-Presidência; e o desembargador Ruy Celso Barbosa Florence ficando à frente da Corregedoria-Geral de Justiça.

Em nome dos eleitos, o desembargador Sideni Soncini Pimentel agradeceu a oportunidade e a confiança depositada pelos magistrados ao escolherem seus nomes para ocuparem os cargos.

“O principal compromisso que assumimos é com a prestação do nosso serviço, que é realmente o nosso fim para com a sociedade, a prestação da jurisdição, procurando sempre melhorar a cada dia, de modo a sempre prestar um serviço de excelência”, disse o magistrado.

A nova gestão eleita também recebeu os parabéns do atual presidente, o desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também