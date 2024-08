TJ nega liberdade a suspeito preso com Hilux furtada em Campo Grande

O desembargador Zaloar Murat Martins de Souza negou o pedido de liberdade provisória para Lucas Vinicius Tavares Rezende Machado, preso no dia 26 de julho de 2024. A prisão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Choque no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, após Lucas ser encontrado em posse de uma camionete Hilux com marcações adulteradas e com registro de furto em Minas Gerais.

A defesa do acusado solicitou ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) a concessão de liberdade provisória, alegando que ele possui condições subjetivas favoráveis que justificariam o benefício. Segundo a defesa, Lucas é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, fatores que deveriam ser suficientes para a concessão da liberdade provisória.

Além disso, a defesa argumenta que a prisão preventiva é uma medida desproporcional, considerando que, se condenado, Lucas provavelmente receberá a pena mínima em regime aberto.

Decisão - No entanto, o Desembargador Zaloar Murat Martins de Souza decidiu manter a prisão preventiva, considerando que as condições apresentadas pela defesa não são suficientes para justificar a liberdade provisória do suspeito.

