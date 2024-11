Valdívia, ex-jogador do Palmeiras, é acusado em 2º caso de estupro no Chile

Jorge Valdívia, ex-jogador do Palmeiras, recebeu uma segunda acusação da Justiça do Chile por estupro. O atleta já foi condenado pelo mesmo crime em 22 de outubro, e essa acusação se refere a uma agressão que ocorreu dois dias antes do primeiro caso relatado.

Valdívia foi preso em outubro, no entanto, conseguiu a liberdade preventiva 12 dias após a primeira acusação, mas a pena foi convertida em prisão domiciliar noturna. O ex-jogador está proibido de se aproximar da vítima e de deixar o país.

Rodrigo Celis, promotor da causa, apontou que existem semelhanças nas duas denúncias, enquanto Paula Vial, que atua na defesa do ex-jogador, não existem elementos para indicar que o crime ocorreu.

Segundo o jornal Bio Bio, Valdívia e seu irmão, Claudio, foram ao restaurante El Toro, acompanhados de duas mulheres, e de lá foram para a casa do ex-jogador, onde o crime aconteceu.

