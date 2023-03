Plaenge lanÃ§a Aztris, empreendimento que une arquitetura, natureza e bem-estar

Imagine acordar todos os dias em um apartamento, próximo à natureza, que inspira o bem-estar, qualidade de vida e a poucos passos do Parque das Nações Indígenas? Essas são apenas algumas características do mais novo Plaenge de Campo Grande, o Aztris.



Com uma localização incrível, o novo empreendimento é resultado de uma curadoria de tendências, que levou ao desenvolvimento de projetos de arquitetura e paisagismo, pensados em potencializar o bem-estar aos moradores.

Detalhes que fazem a diferença

Aztris traz em sua arquitetura, tendências mundiais

que inspiram o bem-estar.

Foto: Divulgação Plaenge

O Aztris traz toda a singularidade dos projetos da Plaenge, ao mesmo tempo em que transmite contemporaneidade. “A partir de pesquisas de tendência que mostram como as pessoas se relacionam com o ambiente em que vivem, nós trouxemos um cuidado especial para o Aztris. Entendemos que bem-estar está diretamente relacionado aos espaços inspiradores que proporcionam a convivência entre os moradores e o contato com natureza”, afirma Thaisa Bohrer, da Bohrer Arquitetos, que assina o projeto de arquitetura e design de interiores.

Com essa crescente valorização dos espaços externos, nessa busca das pessoas em ter cada vez mais conexões com a natureza, o Aztris foi pensado em trazer esses contatos de forma natural e elegante.

“Desenvolvemos espaços que quando a gente olha de cima da torre, temos aquela vontade de descer no prédio e aproveitar. Trouxemos espécies brasileiras com várias formas, texturas diferentes, tons de verde e plantas que tenham aroma, frutos que atraem passarinhos e borboletas, proporcionando essa sensação como se fosse uma extensão do parque ali próximo”, revela a arquiteta Bia Abreu, responsável pelo projeto paisagístico do empreendimento.

Novos Tempos Inspiram Novos Projetos

Para o Gerente Regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, o novo empreendimento apresenta para Campo Grande o que há de mais moderno na arquitetura de alto padrão.

“Esse novo tempo que vivemos, principalmente pós pandemia, nos trouxe a necessidade de pensarmos em nós mesmos e nas relações mais próximas com família e amigos. Por isso, desenvolvemos o Aztris, um projeto que inspira e potencializa o bem-estar, qualidade de vida, esse contato com a natureza e uma localização perfeita, a poucos passos do Parque das Nações Indígenas, nosso cartão postal”, afirma.

Aztris traz em sua arquitetura espaços que inspiram o bem-estar e contato com o verde. Foto: Divulgação Plaenge



A Superintendente Regional da Plaenge, Valéria Gabas, comenta que o Aztris é mais um lançamento que mostra a dedicação e busca pela excelência da empresa no desenvolvimento de projetos cada dia mais alinhados a evolução do nosso mercado. “Nossas equipes fazem estudos e análises de tendências para entender as necessidades, inspirações, desejos e assim trazer empreendimentos cada vez mais surpreendentes para nossos clientes”, conclui.

Serviço

Conheça o Aztris e visite o apartamento decorado, na Plaenge Experience Center, que fica na Via Park, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso.

Se preferir, agende seu horário por meio do WhatsApp ou telefone pelo número (67) 3322-9600 - chame aqui.

