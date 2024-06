Um novo Plaenge no Jardim dos Estados: Conheça o Alameda Jardim

Conhecido por suas ruas arborizadas e vida urbana dinâmica, o bairro Jardim dos Estados se destaca por seu charme, requinte e ampla oferta de serviços e opções gastronômicas. Em constante evolução, a região mescla elementos do passado com o presente, proporcionando uma experiência única tanto a moradores quanto aos frequentadores do bairro. É nessa atmosfera, unindo a vida urbana em harmonia com a natureza que a Plaenge lança o empreendimento Alameda Jardim.

O empreendimento combina elegância e tradição em um projeto que traduz a brasilidade contemporânea e o bem-estar. Com diversos jardins internos, o projeto traz um ambiente harmonioso e acolhedor, onde os moradores podem desfrutar de momentos de lazer e relaxamento em meio ao paisagismo.

Harmonia na Arquitetura

A arquitetura do Alameda Jardim se destaca pela integração delicada entre os espaços internos e externos. A fusão das varandas com os ambientes internos não apenas amplia visualmente os espaços, mas também estabelece uma conexão envolvente com o entorno urbano e natural.

As linhas horizontais e pilares arredondados da fachada evocam a arquitetura moderna brasileira, proporcionando uma identidade estética marcante que respeita, valoriza a paisagem do bairro, em uma vida cotidiana simplificada.

Marcelo Kenchikoski, gerente regional da Plaenge, comenta que o Alameda Jardim é um projeto que conseguiu traduzir a essência do Jardim dos Estados, com um novo olhar. "Desenvolvemos um empreendimento que se integra perfeitamente ao contexto urbano e natural da região, proporcionando uma qualidade de vida excepcional para os moradores, em sintonia com o tempo e o bairro."

Sinergia e Sofisticação

A arquitetura de interiores do Alameda Jardim transcende as fronteiras físicas, promovendo uma sinergia entre os ambientes. A entrada abundante de luz natural, transforma os espaços ao longo do dia. A madeira presente de maneira imponente aquece os ambientes, enquanto detalhes neutros texturizados e metais dourados adicionam sofisticação. O mobiliário foi cuidadosamente selecionado tornando cada espaço uma verdadeira galeria.

A arquiteta Luiza Bohrer, da Bohrer Arquitetura destaca que o objetivo foi criar uma atmosfera natural com sofisficação. "Os ambientes internos do Alameda Jardim oferecem um cenário perfeito para momentos e experiências marcantes, sempre em conexão com o verde ao redor."

O projeto paisagístico do Alameda Jardim traz a natureza em cada detalhe. Desde o acesso, marcado por um caminho entre muitas árvores, até por exemplo, ambientes como o Jardim da Terra, do Fogo, das Águas, cada espaço do empreendimento que foi planejado para unir beleza natural e conforto de forma harmoniosa. Na rua lateral, um Jardim Urbano oferece bancos cercados por árvores, criando uma atmosfera acolhedora na cidade.

Espaços internos e externos em harmonia com brasilidade. Foto Divulgação Plaenge

O Alameda Jardim captura a essência do Jardim dos Estados, oferecendo aos moradores de Campo Grande um refúgio tranquilo e revitalizante em meio à vida urbana dinâmica.

Visite a Plaenge Experience Center

O lançamento do Alameda Jardim acontece na Plaenge Experience Center, que fica na Via Park, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso.

Agende sua visita e conheça o apartamento decorado, por meio do WhatsApp ou telefone pelo número (67) 3322-9600 - (Clique aqui).

