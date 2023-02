Sebrae/MS apresenta principais ações para apoiar pequenos negócios em 2023

Na presença de autoridades, parceiros e imprensa, o Sebrae/MS, acompanhado do Conselho Deliberativo Estadual, apresentou, na manhã de segunda-feira (30) em sua sede em Campo Grande, as principais ações que serão realizadas em 2023 para apoiar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios de Mato Grosso do Sul. O evento, intitulado Sebrae 2023 – Inovando Caminhos Para Empreender, também conta com uma mostra dos principais projetos e foi palco de assinaturas importantes para o ambiente de negócios do estado.

Diretor superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, apresenta a estratégia

2023, que contempla as iniciativas Cidade Empreendedora, Competitividade, Atendimento, Turismo e Liderança e Inovação

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Marcelo Bertoni, também presidente do Sistema Famasul, realizou a fala de boas-vindas ao público, quando enalteceu o trabalho aos pequenos empreendedores e a parceria junto ao setor produtivo. “Esse é o primeiro evento do Sebrae do ano, é o início de um novo ciclo e o nosso objetivo é avançar nas pautas prioritárias para as micro e pequenas empresas. Segundo a Receita Federal, são quase 300 mil empresas no estado e os pequenos negócios correspondem a 87%. Para 2023, nossa meta é alcançar 65 mil pequenos negócios. Não estamos sozinhos neste desafio, temos parceiros no sistema produtivo e poder público”, disse.

Somente no primeiro semestre de 2023, estão previstas mais de 1.600 ações em todo o estado. O diretor superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, detalhou o número e os projetos para este ano, destacando o investimento maior para os pequenos negócios. “São R$ 216 milhões para investir, grande parte dentro dos pequenos negócios, com consultorias, por exemplo. No ano passado, começamos com o orçamento de R$ 110 milhões, ou seja, dobramos o investimento, graças a um trabalho crescente. E, para fazer essa atuação do Sebrae aqui no Mato Grosso do Sul, nossa estratégia está pautada em cinco vertentes: Cidade Empreendedora, Competitividade, Atendimento, Turismo e Liderança e Inovação”, destacou.

Evento contou com a participação de membros do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, parceiros estratégicos, empreendedores, entre outros

Para mostrar à sociedade cada projeto, o Sebrae montou no seu hall uma mostra, com espaços abordando o trabalho desenvolvido, principais resultados e atividades previstas para 2023. A exposição ficará aberta até o dia 3 de fevereiro, e conta com os espaços: Atendimento e Sebrae Delas; Cidade Empreendedora; Turismo: Turismo, Pró-Pantanal e Polo Sebrae de Ecoturismo; Setor Produtivo e Conexões Corporativas: Agronegócio, Indústria, Comércio e Serviço; e Liderança e Inovação.

Mostra ficará disponível até o dia 3 de fevereiro, na sede do Sebrae em Campo Grande (MS).

Assinaturas para melhorar o ambiente de negócios

Buscando reafirmar o engajamento pelo desenvolvimento nos municípios sul-mato-grossenses em que atuam, 12 prefeitos participaram nesta manhã do evento na sede do Sebrae, quando selaram o compromisso através do programa Cidade Empreendedora. Voltado para transformar a economia e promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o programa é executado em parceria com as prefeituras que aderem à iniciativa e oferece aos municípios um amplo pacote de soluções, sendo o principal projeto em execução do Sebrae/MS atualmente.

Ainda durante a abertura do evento, o Sebrae/MS e entidades parcerias firmaram parcerias para melhorar o ambiente de negócios do estado: termo de compromisso entre Sebrae e Sistema Faems para realização do programa TransformAção; protocolo de intenções entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação e Sebrae para o fomento da Ciência, Inovação e Tecnologia; e termo de cooperação técnica entre Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS (Iagro) e Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems).

O termo de compromisso entre Sebrae e Sistema Faems visa a realização de um novo ciclo do Programa TransformAção, parceria entre as entidades para melhorias na gestão das associações comerciais, geração de receita, entre outros. Para a nova edição do programa, estão inscritas associações comerciais de 50 municípios de MS.

Já o protocolo de intenções entre Semadesc e Sebrae visa a implementação de iniciativas para empreendedores, empresários, pesquisadores e gestores públicos, de modo a apoiar a inovação, ciência e tecnologia. A iniciativa está dividida em quatro eixos temáticos para o desenvolvimento e a criação de ambiência favorável aos pequenos negócios, bem como, aumentar sua competitividade: inovação, pesquisa e desenvolvimento e qualificação profissional; estímulo a negócios inovadores; política pública e ambiência para inovação; e inovação e desenvolvimento sustentáveis.

Por fim, a partir do termo de cooperação técnica, a Agência Estadual De Defesa Sanitária Animal e Vegetal passará a compor o grupo de órgãos licenciadores que integram a Redesim no estado. A Redesim é uma rede de sistemas informatizados necessários para registrar e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito da união como dos estados e municípios. em MS, a Jucems coordena o sistema integrador estadual, e a entrada da Iagro trará mais praticidade e celeridade ao processo de formalização de empresas em MS.

Mais informações aos empreendedores pela Central de Relacionamento do Sebrae/MS, no número 0800 570 0800.

Deixe seu Comentário