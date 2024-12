3º edição do "Jovem em Ação" prepara futuros profissionais em Campo Grande

O programa “Jovem em Ação”, da Fundação Manoel de Barros (FMB), concluiu a sua 3º edição formando dezenas de jovens em Campo Grande.

A iniciativa, voltada para estudantes do Ensino Médio, oferece gratuitamente atividades que promovem transformação social, qualidade de vida e desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.

Ao longo de cinco meses, os participantes tiveram encontros três vezes por semana, abordando três grandes temáticas: “Autoconhecimento”, “Conhecimento em Sociedade” e “Plano de Futuro”. De acordo com a coordenadora do programa, Kamila Yumi, as atividades incluíram aulas práticas como “Teatro e Expressão Corporal”, “Educação Financeira”, “Empreendedorismo” e “Profissão e Carreira”, desenvolvidas em parceria com a Uniderp.

Marcos Henrique Marques, diretor da FMB, explica que o programa busca preparar os jovens para enfrentar desafios na vida pessoal e no mercado de trabalho. “Queremos formar jovens autônomos, capazes de tomar decisões e atuar positivamente na sociedade. As atividades também estimulam o convívio social e a participação cidadã”, destacou.

O jovem Davi Galdino, de 15 anos, aluno da Escola Estadual Hércules Maymone, destacou que o programa o aproximou do sonho de cursar Direito e ajudou a perder a timidez. “Aprendi muito, principalmente sobre como investir e me expressar melhor”, afirmou.

Para a estudante Ana Clara Vieira Abreu, também de 17 anos, a experiência foi surpreendente: “Melhorei minha comunicação e linguagem corporal. Abriu meus horizontes”, disse. Já Maria Eduarda Jesus Amorim revelou que a aula “Profissão e Carreira” foi sua favorita. “Ano que vem pretendo trabalhar, e as dicas sobre comportamento no primeiro emprego me ajudaram muito”, explicou.

A transformação dos jovens também foi percebida pelas famílias. Letícia Vilalba, mãe do participante João Victor, destacou o impacto positivo do programa. “Meu filho era muito tímido, precisava se desenvolver. Ele mudou da água para o vinho! Aprendeu a se posicionar, a andar de ônibus e a tomar iniciativa. Ele entrou de um jeito e saiu transformado”, celebrou.

A terceira edição do “Jovem em Ação” foi viabilizada com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

Com isso, a FMB anunciou que as inscrições para a quarta edição do programa, que serão abertas em 2025. Mais informações estão disponíveis no site, pelos telefones (67) 98166-0166 e (67) 98143-5679, e nas redes sociais da instituição.

Sobre a Fundação Manoel de Barros

Criada em 1998, a FMB é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento social, científico e tecnológico. A instituição atua com projetos que promovem educação, cultura e inclusão, com apoio de parceiros como Uniderp, Sebrae/MS, Energisa, Fundação Banco do Brasil, entre outros.

