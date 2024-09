Abrasel abre inscrições para o 'Festival Bar em Bar' em Mato Grosso do Sul

Associados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel) podem se inscrever para o ‘Festival Bar em Bar’ – um brinde aos melhores momentos. As inscrições vão até o dia 16 de outubro.

Os estabelecimentos que ainda não são associados e querem participar, devem primeiro, se associar à instituição e em seguida, se inscrever. As inscrições podem ser realizadas por aqui.

O festival acontece de 31 de outubro a 30 de novembro. E será promovido pela Abrasel para celebrar a gastronomia dos bares e botecos em todo o país.

E em 2024, os estabelecimentos poderão destacar suas melhores criações e atrair novos clientes, por meio de ampla divulgação nos diferentes veículos e redes sociais, realizada pela entidade.

