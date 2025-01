'Altos Voos MS' inicia hoje com foco no uso de drone em eventos na Capital

A partir desta segunda-feira (27) até a sexta-feira (31), a Oficina "Altos Voos MS" visa capacitar profissionais e iniciantes no uso de drones, especialmente no contexto artístico, cultural e audiovisual em Campo Grande. A oficina conta com uma carga horária de 20h, acontecendo no Studio Ziggy Records, na rua Manoel Inácio de Souza, n° 1575, das 16h às 20h.

O intuito é abordar desde a introdução ao universo dos drones até questões práticas, como técnicas de movimentação de câmera e edição de imagens.

Ao todo, 30 participantes terão a oportunidade de explorar a ferramenta. Entre os destaques do projeto estão palestras com profissionais experientes que atuam em eventos artísticos, musicais e também na segurança pública.

As vagas foram direcionadas para jovens a partir de 16 anos e contemplaram diferentes públicos, com 10% reservados para pessoas LGBTQIAPN+, idosas, negras, indígenas e com deficiência. Para mais informações sobre o projeto, podem ser enviados e-mail para: [email protected], ou no telefone (67) 9811-73478, falar com B Negão e através do Instagram @fundacaodeculturams.

A oficina conta com apoio da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Cultura.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também