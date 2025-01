Atacadista oferece 200 vagas de emprego em Campo Grande

A rede de atacarejo Fort Atacadista anunciou a abertura de 200 vagas de emprego em Campo Grande para 2025. As oportunidades não exigem experiência prévia e são voltadas para diversos cargos em diferentes setores, além de oferecerem uma série de benefícios aos funcionários.

Entre os atrativos para os novos colaboradores estão seguro de vida, plano odontológico, alimentação fornecida pela empresa (café da manhã, almoço e jantar), além de um kit maternidade.

O suporte social, que inclui assistência jurídica, financeira, psicológica, previdenciária e nutricional, também está disponível para os funcionários e seus familiares.

Além disso, o Fort Atacadista oferece crédito consignado após um ano de empresa e descontos exclusivos nas compras realizadas nos Supermercados Comper, Fort Atacadista e Farmácias SempreFort com condições especiais por meio do Vuon Card.

As vagas estão distribuídas por diferentes funções, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), e também são uma boa opção para quem busca o primeiro emprego, especialmente com vagas que oferecem remuneração por produtividade.

Os interessados podem se candidatar entrando em contato com qualquer loja da rede ou pelo telefone (67) 9 9883-8388, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h40.

Entre os cargos disponíveis estão:

Operador de Caixa

Repositor

Auxiliar de Padaria

Auxiliar de Perecíveis

Auxiliar de Prevenção

Auxiliar de Serviços Gerais

Promotor de Carnes

Auxiliar de Carga e Descarga

Promotor de Cartões

Auxiliar de Cozinha

Cozinheiro

Atendente de Restaurante/Lanchonete

Separador de Mercadorias

