Bora trabalhar? Outback lança 25 oportunidades de emprego em Campo Grande

A empresa Outback, localizada no Shopping Campo Grande, está abrindo um processo seletivo com 25 novas vagas de emprego na cidade. As inscrições acontecem diretamente pelo site.

As oportunidades estão sendo destinadas para: atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de delivery.

A renumeração é variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas. Os benefícios são vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica - estes dois últimos após o período de experiência.

Podem participar pessoas acima dos 18 anos, com ensino médio e/ou técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.

