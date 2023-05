Caixa irá convocar 800 aprovados em concurso de 2014

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, anunciou nesta quarta-feira (24), por meio de sua rede social, que a instituição irá contratar mais 800 pessoas aprovadas no concurso público de 2014.

A convocação terá início em junho, e o início será imediato.

Segundo Serrano, os convocados irão reforçar o atendimento nas agências. Além disso, a presidente do banco afirmou que a instituição estará disponibilizando cursos presenciais para os novos contratados.

O concurso ofertou na época vagas para o cargo de técnico bancário (nível médio), da carreira administrativa, e para a carreira profissional.

Apesar da validade do concurso ter expirado em junho de 2016, a Caixa informou que a vigência foi prorrogada por meio de decisão judicial.

