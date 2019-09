Coca-Cola disponibiliza vagas de trabalho para MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Coca-Cola FEMSA Brasil, está oferecendo 1.371 postos de trabalho temporários quatro delas são apara Campo Grande (MS). A iniciativa em parceria com a Gi Group Brasil, multinacional italiana de Recursos Humanos, faz parte do Plano Verão FEMSA, que visa a contratação de colaboradores temporários para apoiar o aumento na produção, distribuição e venda de produtos na alta temporada.

As vagas para postos de trabalho em Campo Grade são de, Instalador LA; Operador de equipamentos; Gerente de Negócios Consumo; E Gerente de Negócios .

Além do MS as vagas estão sendo ofertadas para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O projeto deste ano prevê a contratação para jornadas que irão de agosto a dezembro deste ano.

Há 10 cargos disponíveis, entre eles auxiliar de remessa, auxiliar de distribuição, conferente, ajudante operacional, operador de empilhadeira e motorista de caminhão. A companhia oferece contratação com carteira assinada, vale-transporte, refeição no local ou vale-refeição.

Há vagas que pedem qualificação a partir do Ensino Fundamental completo. Além disso, é necessário apresentar os documentos exigidos e ter as habilidades específicas para cada cargo. O processo inclui avaliação de currículo, testes e entrevistas com a equipe da Gi Group Brasil e gestores da Coca-Cola Brasil.

Os interessados devem cadastrar seus currículos neste > SITE < e informar o código 48320, para que seja direcionado para as vagas disponíveis.

