Funtrab começa primeira segunda do ano com mais de 270 vagas

A Fundação do Trabalho do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) iniciou a primeira segunda-feira (6) do ano com a oferta de 273 vagas de emprego. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade em vagas convencionais e também para pessoa com deficiência.

Somente em Campo Grande são 44 vagas de emprego e as outras 229 vagas são nos municípios do interior do Estado.

As vagas também variam de área, tem vagas para técnico em enfermagem, analista administrativo, servente de pedreiro, eletricista, jardineiro, pizzaiolo, tosador de animais, operador de máquinas, cozinheiro de restaurante, trabalhador rural, montador de móveis, e padeiro.

As pessoas que estiverem interessadas pelas vagas de Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. Caso procure no interior, os candidatos devem ir até uma unidade da Casa do Trabalhador.

Para participar da seleção é necessário apresentar o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A lista completa das vagas ofertadas está disponível nesse link. Clique Aqui .

