JBS anuncia mais de 400 vagas de trabalho no Estado

A JBS anunciou na sexta-feira (3), a abertura de novas vagas de trabalho para as unidades de Campo Grande 2, Dourados e Ponta Porã. Além de oportunidades para atuar nas linhas de produção, em funções que não exigem experiência, também há vagas para formações específicas, como Recursos Humanos ou Psicologia, e técnico em Segurança do Trabalho.

Para Campo Grandem, unidade 2, as vagas para quem possui curso superior, são duas para Técnico de Segurança do Trabalho sênior e é necessário ter experiência na função. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], inserindo o nome da vaga no título da mensagem.

Para participar da seleção, o candidato deve ir até a unidade no dia 6 de janeiro, às 7h, levando em mãos documentos pessoais para preenchimento de cadastro. Mais informações pelo telefone (67) 4009-7500.

Para a cidade de Ponta Porã, para se candidatar à vaga é necessário ter formação em Psicologia ou Recursos Humanos, facilidade com o sistema para lançamento de informações do eSocial, e conhecimento do pacote Office (Excel, Word e Power Point). Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], ou se candidatar por meio do site vagas.com.br até o dia 10 de janeiro. Mais informações pelo telefone (67) 3437-3621.

Já em Dourados, são 400 vagas disponíveis para a unidade da Seara localizada no município para operador de Produção e Operador de Máquinas. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer à unidade, levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG. A seleção começa na próxima semana, dia 8 de janeiro, e ocorrerá todas as quartas-feiras, das 7h às 13h. A unidade está localizada no Km 6, BR-163, Dourados (MS). Mais informações pelo telefone (67) 3411-2047.

