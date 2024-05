JD1TV: "Diversidade geracional" é o foco de campanha 50+ no Estado

“Nós trabalhamos com a diversidade geracional. É importante ter todos os públicos trabalhando pra gente”, disse a Coordenadora de ESG do Grupo Pereira, Adrileny Bogado, sobre a campanha para contratar pessoas com 50 anos ou mais.

A ação iniciou no dia 29 de abril e vai até 05 de maio. No total, estão sendo disponibilizadas 2.000 vagas, distribuídas em sete estados. Para o Mato Grosso do Sul, foram abertas 300 oportunidades, entre os cargos estão operador de caixa e repositor.

Os interessados podem levar o currículo físico até uma loja mais próxima da rede Comper ou Fort Atacadista. Ou se candidatar por aqui.

