Funtrab oferta vagas para frentista, farmacêutico e estoquista nesta quinta-feira

Entre as mais mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (2), estão oportunidades para frentista (15), farmacêutico (10), motorista de ônibus rodoviário (8), servente de pedreiro (13) e estoquista (12). As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Confira a lista completa

Açougueiro 7 Açougueiro desossador 11 Agente de vendas de serviços 2 Ajudante de açougueiro (comércio) 12 Ajudante de cabista 6 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 66 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 14 Ajudante de pátio de sucata 1 Ajudante de produção – na indústria de bebidas 10 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de reparador (telecomunicações) 10 Ajudante de serralheiro 2 Alinhador de pneus 2 Almoxarife 2 Analista fiscal (economista) 1 Armador de ferragens na construção civil 5 Armador de ferros 5 Arquiteto urbanista 1 Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 2 Assistente de prevenção de perdas 7 Assistente de vendas 29 Atendente balconista 7 Atendente de balcão 20 Atendente de balcão de café 3 Atendente de farmácia – balconista 1 Atendente de lanchonete 36 Atendente de lojas 14 Atendente de lojas e mercados 10 Atendente de mesa 3 Atendente de padaria 5 Atendente do setor de frios e laticínios 2 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 5 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de almoxarifado 2 Auxiliar de armazenamento 16 Auxiliar de costura 25 Auxiliar de crédito 3 Auxiliar de depósito 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de laboratorista (indústria) 1 Auxiliar de limpeza 108 Auxiliar de linha de produção 113 Auxiliar de logistica 11 Auxiliar de manutenção predial 9 Auxiliar de marceneiro 8 Auxiliar de mecânico de autos 5 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar de pessoal 3 Auxiliar mecânico de refrigeração 3 Auxiliar nos serviços de alimentação 8 Auxiliar técnico de mecânica 5 Auxiliar técnico eletrônico 1 Babá 1 Balconista 3 Balconista de açougue 25 Barman 3 Bombeiro hidráulico 3 Borracheiro 2 Cabista 4 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 2 Camareira de hotel 2 Carpinteiro 8 Caseiro 1 Chapa (movimentador de mercadoria) 2 Chapista de lanchonete 1 Chefe de serviço financeiro 1 Churrasqueiro 1 CONFEITEIRO 1 Conferente de carga e descarga 4 Conferente de logística 9 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3 Consultor de vendas 17 Contador 3 Controlador de acesso 1 Controlador de serviço de transporte rodoviário 1 Copeiro 2 Costureira de máquinas industriais 23 Costureira em geral 12 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 7 Cozinheiro industrial 2 Dedetizador 1 Desossador 10 Eletricista 6 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de prédios 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de rede 20 Emissor de passagens 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 8 Empregado doméstico arrumador 5 Empregado doméstico faxineiro 3 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de seção de controle de produção 10 Entregador de gás (ajudante de caminhão) 1 Estoquista 12 Expedidor de mercadorias 1 Farmacêutico 10 Faturista 1 Fiel de depósito 2 Fiscal de prevenção de perdas 3 Frentista 15 Funileiro de veículos (reparação) 4 Garçom 13 Gerente de departamento pessoal 1 Impressor flexográfico 1 Inspetor de qualidade 2 Instalador de alarme 1 Instalador de alarmes residenciais 2 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Instalador de sistemas fotovoltaicos 1 Instalador de telefones 1 Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas 1 Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas 2 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5 Jardineiro 8 Lavador de carros 5 Lavador de roupas 1 Lavador de veículos 4 Lubrificador de automóveis 1 Lubrificador de máquinas 2 Maître 1 Marceneiro 4 Mecânico 8 Mecânico de auto em geral 4 Mecânico de automóveis e caminhões 3 Mecânico de automóvel 2 Mecânico de bicicletas 2 Mecânico de manutenção de ar condicionado 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves 1 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de motor a diesel 4 Mecânico de radiadores 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Monitor interno de alarmes 1 Montador 5 Montador de equipamentos eletrônicos (instalações de sinalização) 20 Montador de estruturas metálicas 2 Montador mecânico de máquinas agrícolas 1 Motofretista 1 Motorista carreteiro 5 Motorista de ambulância 2 Motorista de caminhão 13 Motorista de caminhão-basculante 2 Motorista de caminhão-betoneira 2 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de caminhão-pipa 2 Motorista de ônibus rodoviário 8 Motorista entregador 1 Motorista entregador 16 Motorista operacional de guincho 2 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção civil 1 Oficial de manutenção predial 3 Operador de caixa 33 Operador de caldeira 2 Operador de carregadeira 1 Operador de empilhadeira 6 Operador de empilhadeira elétrica 1 Operador de extrusora de borracha e plástico 1 Operador de laminador 1 Operador de máquina de embalar 1 Operador de máquinas fixas, em geral 1 Operador de processo de produção 30 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de telemarketing ativo e receptivo 4 Operador de tráfego 2 Operador de vendas (lojas) 5 Padeiro 3 Passador de roupas 1 Peão – na agropecuária 1 Peão de pecuária 1 Pedreiro 31 Pedreiro de acabamento 2 Pedreiro de concreto 2 Pintor de alvenaria 8 Pintor de automóveis 2 Pintor de obras 4 Pizzaiolo 5 Polidor de automóveis 1 Projetista de móveis 1 Rastreador de satélite 3 Recepcionista atendente 1 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista secretária 1 Recreador 1 Repositor de mercadorias 2 Salgadeiro 3 Serralheiro 2 Servente de limpeza 21 Servente de pedreiro 13 Soldador 5 Soldador manual 1 Supervisor da área florestal 1 Supervisor de logística 4 Supervisor de produção da indústria alimentícia 10 Técnico agrícola 1 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos 1 Técnico de planejamento de produção 1 Técnico em eletromecânica 3 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em nutrição 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico mecânico 1 Técnico mecânico em ar condicionado 2 Telefonista 1 Torneiro mecânico 4 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador agropecuário em geral 1 Trabalhador rural 5 Trabalhador volante da agricultura 2 Tratorista florestal 1 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor de informações comerciais 2 Vendedor de serviços 25 Vendedor interno 39 Vendedor porta a porta 56 Viveirista florestal 1 Viveirista (mudas) 2 Zelador 1

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL : 65 vagas

Apontador de obras 2 Assistente administrativo 5 Atendente de lanchonete 5 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 5 Auxiliar administrativo 4 Auxiliar de limpeza 7 Carpinteiro 2 Laboratorista de solos 1 Mecânico 2 Oficial de manutenção 1 Operador de vendas (lojas) 1 Pedreiro 2 Recepcionista atendente 10 Servente de limpeza 5 Trabalhadores de conservação de rodovias 10 Vigilante 2

VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 14 vagas

Auxiliar de cobrança 10 Operador de telemarketing ativo e receptivo 4

