Funtrab oferta 169 vagas de trabalho em Campo Grande

A Fundação do Trabalho (Funtrab), oferta 169 vagas de emprego em Campo grande nesta segunda-feira (19), e outras 458 no interior do estado de Mato Grosso do Sul.

Na Capital, há oportunidades para auxiliar de logística (10), costureira (10), eletricista auxiliar (6), soldador (8), impressor flexográfico (2), e fonoaudiólogo (1).

No interior, as vagas estão nos municípios de Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, e Ivinhema.

Também há intermediação de emprego pela Funtrab nos municípios de Jardim, Maracajú, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, e Três Lagoas.

A lista completa com todas as vagas do estado pode ser acessada pelo link.

Vagas em Campo Grande

Interessados nas funções ofertadas na Capital devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro da Capital. Para oportunidades de emprego no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de cada município.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho

