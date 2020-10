Funtrab seleciona engenheiro civil, operador de caixa e contador

A Fundação do Trabalho (Funtrab), conta com 453 vagas de trabalho nesta quarta-feira (7), em Campo Grande.



Entre as vagas abertas existe para ajudante de obras, auxiliar técnico eletrônico, caseiro, contador, cozinheiro industrial, eletricista de instalações de prédios, engenheiro civil, operador de caixa, servente de obras e muitas outras, clique aqui e confira.



Para Pessoa com Deficiência (PcD), ha vagas para auxiliar de limpeza, pintor de edifícios e servente de obras.



Serviço



Os interessados devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho e pegar a carta de encaminhamento na Psicologia.



A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773 Centro, e atende de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Das 13h30 às 17h30 o atendimento é para o Seguro-Desemprego. É obrigatório o uso de máscara.



Deixe seu Comentário

Leia Também